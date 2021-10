Scioperi: corteo a Cagliari per scuola, sanità e trasporti

No fascismo, no Green pass. È uno degli striscioni portati in giro nelle strade di Cagliari dai circa duecento partecipanti al corteo organizzato in concomitanza con lo sciopero generale indetto tra gli altri da Cobas e Usb. Appuntamento in piazza Garibaldi alle 9.30, poi la marcia verso piazza del Carmine per gli interventi conclusivi. Hanno aderito alla manifestazione laboratori e studenti. E in molte classi gli alunni hanno disertato le lezioni per appoggiare la protesta. Scuola, trasporti e continuità territoriale sono i temi chiave della mobilitazione.

"Uno sciopero molto importante - ha sottolineato Enrico Rubiu, Usb - contro l'operato di questo Governo sia per quanto riguarda i lavoratori pubblici sia per quelli del settore privato. Ci dicono che ci riempiranno di soldi, ma finora abbiamo visto molte condizioni e pochi euro. La riforma fiscale ad esempio andrà a peggiorare la situazione per chi percepisce stipendi medio bassi. E non mi sembra che la crisi sia superata: basta guardare la situazione del Porto canale di Cagliari, di Eurallumina, di Sider Alloys. Tutte vertenze ancora da risolvere".

All'attacco anche Andrea De Giorgi, Confederazione Cobas e docente di Filosofia: "Per la scuola - ha spiegato - chiediamo di aumentare gli organici e di diminuire il numero degli alunni per classe. E ci battiamo per il ruolo unico anche per superare le differenze tra insegnanti". Toccato anche il tema Green pass: "Chi non è d'accordo non può sostenere le spese per i tamponi - ha chiarito De Giorgi - bisogna investire nella sanità e negli screening".

Accuse al governo Draghi da Cobas scuola Sardegna. "Non sta affrontando nel modo giusto una situazione sociale molto grave - ha denunciato Nicola Giua - I fondi che arriveranno non ci sembrano destinati a risolvere questi problemi. Tutto ciò che viene speso per gli armamenti, anche in Sardegna, potrebbe essere investito nel sociale. La situazione della scuola è emblematica: si deve fare molto di più. Anzi rispetto all'anno scorso la situazione è addirittura peggiorata".