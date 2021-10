Controlli su filiera pesca, multe e sequestri a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 11 OTT - Oltre seimila euro di multe, 350 controlli e 87 ispezioni su motopescherecci. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Guardia costiera di Cagliari mirata a far rispettare le norme sulla pesca e sulla tracciabilità dei prodotti ittici. Nel corso dell'attività di controllo sono stati riscontrati sei illeciti amministrativi che hanno fatto scattare multe per oltre seimila euro. Tra le violazioni accertate ci sono quelle relative all'etichettatura e tracciabilità del pesce, la conformità delle attrezzature utilizzate per la pesca (20 quelle non conformi). Sequestrate nel golfo di Cagliari numerose nasse irregolari. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. (ANSA).