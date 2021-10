Comunali: seggi aperti alle 7, si vota sino alle 15

(ANSA) - CAGLIARI, 11 OTT - Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in Sardegna, dove 273.746 elettori sono chiamati al voto in 98 Comuni per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali.

Oggi si vota sino alle 15, poi inizierà lo spoglio delle schede.

Previsto il turno di ballottaggio domenica 24 e lunedì 25 ottobre nei tre Comuni con più di 15mila abitanti: Olbia, Carbonia e Capoterra, ma nella città gallurese i candidati a sindaco sono due e dunque già da questa sera si conoscerà il nome del vincitore. (ANSA).