Comunali: a Olbia testa a testa tra c.sinistra e c.destra

(ANSA) - OLBIA, 11 OTT - Si annuncia un conteggio all'ultimo voto per l'elezione del sindaco di Olbia, dove si sfidano il primo cittadino uscente, Settimo Nizzi, appoggiato da sei liste di centrodestra, e Augusto Navone, candidato della coalizione di centrosinistra con il sostegno di otto liste. Nessun numero ufficiale degli scrutini, ma secondo i primi dati che arrivano dai rappresentanti di lista dislocati nei vari seggi, su 4.818 schede scrutinate, Navone sarebbe avanti con il 50,35 % dei voti (2.426 preferenze) contro il 49,65% di Nizzi (2.392 preferenze).

A Olbia su 49.347 aventi diritto al voto le persone che si sono recate ai seggi sono state 30.031, con un'affluenza pari al 60,86%, inferiore alla media della provincia di Sassari, dove con 23 comuni chiamati alle urne si è registrata una media del 65,03% nell'affluenza ai seggi.

Al termine dello spoglio Olbia avrà il suo nuovo sindaco, in quanto, essendoci solo due candidati, non sarà necessario il ballottaggio. Chi fra Nizzi e Navone prenderà un voto in più dell'avversario guiderà l'amministrazione comunale per i prossimi 5 anni. (ANSA).