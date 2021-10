Comunali: Pd Sulcis a Conte, "noi sotto attacco da M5s"

Una lettera aperta a Giuseppe Conte da parte del Pd del Sulcis, in occasione della visita del leader M5s a Carbonia, prima tappa del suo mini tour in Sardegna in vista delle elezioni amministrative di domenica 10 e lunedì 11 ottobre. A Conte - che stasera sarà a Olbia - i dem danno "un sincero benvenuto", ma spiegano "quanto sia stata male amministrata negli ultimi 5 anni" la città, guidata sino ad oggi da un'esponente pentastellata, Paola Massidda.

"A Milano hanno premiato la buona amministrazione del sindaco Sala. Così a Bologna. A Roma e Torino hanno dato un giudizio di merito negativo sulle speranze di governo della loro città.

Questa è la democrazia. Anche a Carbonia sarà valutata l'amministrazione uscente. Non sappiamo cosa diranno i cittadini nelle urne - osservano - Per parte nostra il giudizio è negativo sul merito dei fatti prodotti e non prodotti e per questa ragione, non per pregiudizio politico, abbiamo proposto ai cittadini una netta discontinuità".

"Al giudizio su Carbonia non si può sfuggire parlando delle alleanze future di governo a Roma. In questa campagna elettorale il Partito Democratico e il suo candidato a sindaco sono stati l'oggetto del costante attacco della coalizione Art. 1-5 Stelle: non hanno speso una parola contro la coalizione sostenuta da Salvini, Meloni, Berlusconi, Riformatori e sardoleghisti".