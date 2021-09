Covid: raddoppiano contagi ma ricoveri in calo in Sardegna

Contagi da Covid più che raddoppiati ma ancora contenuti in Sardegna dove nelle ultime 24 ore si conta un solo decesso: un uomo di 80 anni residente nella città metropolitana di Cagliari. I nuovi casi accertati sono 49 (+28) sulla base di 2.433 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.121 tamponi. Il tasso di positività scende all'1,1 per cento. Cala la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 (-1), 140 (-3) quelli in area medica. Infine, sono 2.194 (-196) le persone ancora in isolamento domiciliare.