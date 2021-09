Covid: casi dimezzati ma altri 2 morti in 24 ore in Sardegna

Contagi dimezzati nelle ultime 24 ore in Sardegna dove si registrano 21 nuovi casi (per trovare un dato simile bisogna tornare al 4 luglio) sulla base di 913 persone testate, ma si contano altri due morti: un uomo di 63 anni della provincia di Sassari e un 82enne della citta metropolitano di Cagliari. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.142 tamponi. Il tasso di positività scende all'1,8 per cento. Migliora la situazione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (-2), 143 (-3) invece quelli in area medica. Infine, sono 239 (-74) le persone ancora in isolamento domiciliare.