Il centro di ricerca Crs4 festeggia i 30 anni

(ANSA) - CAGLIARI, 24 SET - Primi trent'anni per il Crs4, il centro di ricerca che opera all'interno del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, a Pula. Una festa celebrata con un convegno nell'auditorium intitolato "The future is close-Il futuro è vicino".

La guida nei primi anni di vita era stata affidata al primo Nobel per la fisica Carlo Rubbia. Poi tanti risultati, sempre all'insegna della innovazione. Dal primo sito web in Italia al primo giornale online in Europa, www.unionesarda.it. Sino alle ultime collaborazioni con Luna Rossa, Eni, Fiat, Italgas, Agenzia spaziale europea e italiana. Un lavoro che continua con il reclutamento di nuovi ricercatori e tecnologi. L'ultima novità l'ha anticipata per l'occasione l'amministratore unico Giacomo Cao: "Il Crs4- ha detto- si appresta ad acquisire una nuova piattaforma di sequenziamento genomico umana, animale e vegetale con una capacità di processamento all'avanguardia". E ancora. Il Crs4 ha costituito il gruppo di quantum computing collegato anche agli obiettivo di sicurezza informatica. E poi l'aerospazio legato alla nascita del recente settore "tecnologie digitali per l'aerospazio" in riferimento alle attività di ricerca- ha spiegato Cau- e sviluppo legate all'esplorazione robotica e umana dello spazio profondo".

Presenti tra gli altri i rettori delle Università di Cagliari e Sassari Francesco Mola e Gavino Mariotti che hanno sottolineato l'importanza del dialogo e della collaborazione- collaudata nel tempo- con gli atenei sardi. E promosso la "notte dei ricercatori". Sul palco anche la sindaca di Pula Carla Medau e il presidente della Fondazione di Sardegna Antonello Cabras. In occasione dell'anniversario sono stati realizzati un video sul Crs4 con la tecnica della "vista in prima persona" e un libro fotografico. (ANSA).