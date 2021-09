Covid: 67 nuovi casi e due decessi in Sardegna

In Sardegna si registrano nelle ultime 24 ore due decessi e 67 nuovi casi (+26) di positività al Covid, sulla base di 2.758 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.447 test per un tasso di positività dello 0,7%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (2 in più rispetto a ieri), mentre in area medica sono 171 (-7).

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.922 (204 in meno rispetto a ieri).

Le vittime sono due uomini di 33 e 83 anni, rispettivamente della provincia di Sassari e della Città Metropolitana di Cagliari.

VITTIMA SASSARI NON ERA VACCINATO. E' un 33enne gallurese l'ultima vittima del Covid in Sardegna. Da quanto si apprende l'uomo era ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'Aou di Sassari e non era vaccinato.

Il decesso risale a metà settembre ma è stato conteggiato solo oggi nel report regionale. Si tratta di una delle vittime più giovani nell'Isola: un altro 33enne, un operatorio socio sanitario, era morto a settembre dello scorso anno a Cagliari.