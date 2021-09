Pallavolo: mondiali Under 21, giovedì Italia-Thailandia

(ANSA) - CAGLIARI, 21 SET - Organizzato congiuntamente da Italia e Bulgaria, si svolgerà a Cagliari, Carbonia e Sofia dal 23 settembre al 3 ottobre il campionato del mondo di pallavolo Under 21 maschile.

"Certamente richiede un impegno enorme per la sua realizzazione, nel massimo rispetto delle regole e della sicurezza - ha detto in conferenza stampa il presidente del Comitato regionale Fipav, Eliseo Secci - ma è stato possibile grazie alla FIVB, alla Federazione Italiana Pallavolo e al nostro staff".

Gli azzurrini faranno il loro esordio a Cagliari giovedì 23, alle 19, contro la Thailandia e Frigoni ha annunciato i dodici atleti che prenderanno parte ai Campionati del Mondo. Insieme agli undici già presenti in Sardegna si aggregherà al gruppo Alessandro Michieletto: il neo campione d'Europa con la Nazionale maggiore giungerà a Cagliari venerdì 24 settembre.

Questo l'elenco degli atleti che prenderanno parte alla rassegna iridata: Paolo Porro (Power Volley Milano); Leonardo Ferrato (Volley Motta di Livenza); Tommaso Stefani (Prisma Taranto); Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna Latina); Federico Crosato, Andrea Schiro, Mattia Gottardo; (Kioene Padova); Nicola Cianciotta (Volley Mondovì); Damiano Catania (Blu Energy Piacenza); Francesco Comparoni (Vero Volley Monza); Giulio Magalini (Volley Verona), Alessandro Michieletto (Trentino Volley).

Questa la composizione dei gironi. Pool A (Cagliari): Italia, Egitto, Repubblica Ceca, Thailandia. Pool B (Sofia): Bulgaria, Cuba, Bahrain, Polonia. Pool C (Carbonia): Iran, Argentina, Marocco, Belgio. Pool D (Sofia): Russia, Brasile, Cameroon, Canada.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della FIVB.

Alla conferenza sono intervenuti l'assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Giovanni Chessa, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, il vicesindaco di Carbonia, Gianluca Lai, il vice Presidente Fipav Nazionale, Luciano Cecchi, il consigliere federale Vincenzo Ammendola e il tecnico della Nazionale Maschile Under 21, Angiolino Frigoni. (ANSA).