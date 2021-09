Italian muslim wear, abiti da sera per donne musulmane

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Abiti da sera per donne musulmane.

E' questo il progetto siglato IFTA (Italian Fashion Talent Awards, contest nazionale di moda per giovani stilisti emergenti) e che sarà proposto durante la Milano Fashion Week dal 23 al 29 settembre nello show-room di Livia Gregoretti.

A realizzare gli outfit per donne di fede musulmana saranno 16 aziende del Sud Italia (12 campane, una pugliese, due siciliane e una sarda) aderenti a South Italian Fashion, il Consorzio di aziende indipendenti del Mezzogiorno dedicato alla valorizzazione e promozione del più autentico Made in Italy nel mondo.

Le 16 aziende avevano partecipato all'ultima edizione del salone Evening Dresses Show di Salerno, tenutosi il 2 settembre scorso nell'area antistante alla Stazione Marittima Zaha Hadid.

Fanno parte della collettiva muslim Ada Sorrentino, Anna Mattarocci, Antoinette Dema, Cerrone, Chiara Fornelli, Efi D'Angiò by Corium, Emoba, Flavia Pinello, Gianni Cirillo, La Dolce Vista, Majà, Nanaleo, Nino Lettieri, Seta, Simonetta Ricciarelli, Tinarena. (ANSA).