Covid: contagi di nuovo sopra 100 in Sardegna, 3 morti

In Sardegna i contagi salgono di nuovo sopra 100 (104 per la precisione nelle ultime 24 ore) e si registrano anche tre decessi: due donne di 80 e 91 anni e un uomo di 81, tutti residenti nella provincia di Sassari. Sono 2.945 le persone testate, mentre sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 27.876 test per un tasso di positività dello 0,37%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (+ 1 rispetto a ieri), quelli in area medica 194 (- 7 ). Sono 4.146 i casi di isolamento domiciliare (- 301 rispetto a ieri).