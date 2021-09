Cuccioli di maremmano in una scarpata salvati dai pompieri

(ANSA) - SASSARI, 14 SET - La squadra operativa del distaccamento di Bono dei Vigili del fuoco ha recuperato tre cuccioli di pastore maremmano finiti accidentalmente in una scarpata dalla quale non riuscivano a risalire. E' successo lungo la statale 111 del Goceano, che collega Bono con Burgos. I pompieri si sono calati con tecniche Saf, speleo-alpino-fluviali, dando prova di alta specializzazione.

Una volta recuperati, i tre cuccioli sono stati affidati al Comune di Bottida per le prime cure. (ANSA).