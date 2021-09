Improvvisa accelerazione della crisi in casa Cagliari: ancora non è ufficiale, ma il presidente Giulini ha preso la decisione di esonerare il tecnico Leonardo Semplici. L'allenatore rossoblù paga subito la falsa partenza della squadra che ha raccolto un punto in tre partite. Decisivo il tracollo dal 2 a 0 al 2 a 3 di domenica scorsa contro il Genoa.