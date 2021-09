Settimana europea mobilità, escursioni e webinar a Cagliari

Escursioni a piedi e sulle due ruote alla scoperta della città metropolitana di Cagliari e dei suoi parchi, ma anche webinar, incontri a tema, installazioni sonore e laboratori. Ritorna la Settimana Europea della Mobilità. Obiettivo: favorire la diffusione di una mobilità pulita a basso impatto (biciclette, mezzi elettrici, trasporto pubblico e pedonalità) per gli spostamenti quotidiani.

In occasione dei vent'anni della Settimana è stato scelto il tema "Muoviti sostenibile...e in salute". Gli appuntamenti della Città Metropolitana includono due videoconferenze, una passeggiata nel Parco di Gutturu Mannu, una ciclopedalata nel Parco di Molentargius e un concorso di idee.

"L'incremento della mobilità attiva e della mobilità a basse o zero emissioni sono obiettivi strategici anche nel Piano Strategico della Città Metropolitana di Cagliari, approvato di recente, e avranno un ruolo altrettanto prioritario nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e nell'Agenda dello Sviluppo Sostenibile, entrambi in fase di elaborazione", ha detto il sindaco metropolitano Paolo Truzzu.

Quest'anno la Sem ospiterà il 19 settembre l'edizione numero 1 della Fancy Women Bike Ride, pedalata al femminile per sensibilizzare tra donne l'uso della bicicletta. Tutto questo contemporanea in 150 città e capitali del mondo: la partenza per il Poetto è fissata alle 16 da piazza Giovanni XXIII.

Si parte giovedì 16 settembre alle ore 17 con il webinar "Muoversi sostenibile in città - Nuove sfide e opportunità a fronte delle crisi sanitaria", che affronterà il tema delle politiche della mobilità e del trasporto pubblico locale in relazione alle limitazioni legate alla pandemia, una riflessione di grande attualità anche in vista della riapertura delle scuole.