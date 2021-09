Parcheggia l'auto in spiaggia a Fiume Santo, sanzionato

(ANSA) - SASSARI, 13 SET - È arrivato alla guida della sua utilitaria sino all'arenile, ha parcheggiato sulla sabbia senza neanche curarsi dei cartelli di divieto affissi dal Comune e si è allontanato a bordo di un gommone.

È successo domenica mattina nella spiaggia di Fiume Santo, nel territorio comunale di Sassari. Intervenuti in seguito alla segnalazione di altri bagnanti esterrefatti, gli uomini della polizia locale hanno impiegato poco tempo per ricostruire i fatti, identificare il proprietario e comminargli una sanzione amministrativa sulla base di quanto prescritto dal codice della navigazione.

La tempestività dell'intervento è stata possibile grazie al fatto che anche per la fine della stagione balneare il comando della polizia locale ha confermato l'impegno straordinario di vigilanza sui litorali sassaresi. (ANSA).