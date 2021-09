Padel: big internazionali a Cagliari per tappa World tour

Big da oggi in campo per la seconda edizione del World padel tour a Cagliari. Da questa mattina è iniziata sui campi del Tennis club Cagliari la corsa verso la finale della tappa sarda del circuito mondiale. Da seguire soprattutto le prime cinque posizioni del ranking mondiale: Alejandro Galàn (SPA)-Juan Lebron (SPA) (1° posto provvisorio); Carlos Daniel Gutierrez (ARG)-Fernando Belasteguin (ARG) - (2°); Agustin Tapia (ARG)-Pablo Lima (BRA) (3°), Federico Chingotto (ARG)-Juan Tello (ARG) (4°) Martin Di Nenno (ARG)-Francisco Navarro Compàn (SPA) (5°).

Tra le donne spiccano Gemma Triay (SPA)-Alejandra Salazar (SPA) (1° posto provvisorio); Paula Josemaria Martin (SPA)-Ariana Sànchez (SPA) (2°); Lucia Sainz (SPA)-Beatriz Gonzalez (SPA) (3° posto). Le ambizioni italiane sono riposte soprattutto in 4 wild card: Michele Bruno-Daniele Cattaneo; Marcelo Capitani-Simone Cremona; Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti e Giulia Sussarello-Carolina Orsi, tutti presenti nel "cuadro final".

"Sardegna capitale del padel mondiale - ha detto il presidente della Federazione internazionale Luigi Carraro - è un'isola che piace ai giocatori. Che poi tornano qui in vacanza". E nel 2022 il Wpt potrebbe raddoppiare in Sardegna con una tappa nel nord dell'isola. Per ora è solo un'ipotesi. Ma Carraro, a una domanda su una possibile ulteriore tappa italiana il prossimo anno, ha risposto con un sorriso: "La Sardegna è grande". Insomma, se ci dovesse essere un raddoppio, priorità all'isola. Con una tappa anche nel nord.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione del rush finale della competizione anche il presidente della Regione Christian Solinas, l'assessore al Turismo Gianni Chessa e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. "Ancora una volta, la Sardegna ospita con piacere il World Padel Tour - Sardegna Open, che si afferma nel panorama internazionale come un momento di alto valore sportivo, grazie al crescente interesse che questa affascinante disciplina riscuote in tutto il mondo, e anche nella nostra Isola", ha detto Solinas.

"Un evento così prestigioso ci consente di promuovere la nostra Isola attraverso lo sport e i valori positivi che esso incarna, ed è proprio il fine che, anche nei mesi difficili della pandemia, abbiamo voluto perseguire", ha aggiunto il governatore. L'assessore Chessa ha ribadito il concetto ricordando il programma di ventisei eventi sportivi sino alla prossima primavera: "Non devono essere considerate spese - ha detto - ma investimento: noi puntiamo alle ricadute economiche sul territorio".