Franceschini,comitato nazionale per 150 anni nascita Deledda

"Un Comitato nazionale di alto valore scientifico per le celebrazioni della nascita dell'unica scrittrice italiana premio Nobel per la letteratura": così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, al momento della firma del decreto per la costituzione del Comitato destinato a promuovere e coordinare le iniziative culturali per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda (Nuoro 1871 - Roma 1976), premio Nobel per la letteratura nel 1926.

Il Comitato è presieduto da Marcello Fois, scrittore e sceneggiatore sardo. Molte le istituzioni e le personalità che lo compongono: il commissario della Provincia di Nuoro e il sindaco del Comune barbaricino, il presidente della Fondazione di Sardegna, il commissario del Consorzio universitario nuorese, il presidente del Museo Man, l'assessore ai Beni culturali della Regione Sardegna, i rettori delle Università di Cagliari e Sassari, il sindaco del Comune di Cervia, il direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali del ministero della Cultura, la scrittrice, autrice e traduttrice Bianca Pitzorno, la scrittrice Graziella Monni, la manager culturale Patrizia Asproni, la giornalista e scrittrice Elvira Serra, la direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma Cristiana Collu, la scrittrice e critica letteraria Rossana Dedola, training analyst e docente presso l'International School of analytical psychology di Zurigo.