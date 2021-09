Vela: tre titoli italiani conquistati da sardi a Cagliari

Campionato italiano giovanile singoli concluso a Cagliari dopo quattro giorni di competizione tra quasi 600 regatanti provenienti da tutta la penisola, per contendersi i titoli italiani delle classi Optimist, ILCA 4, ILCA 6 e Techno 293, per le categorie Under 13, Under 15, Under 17 e Plus.

Era il secondo atto di una settimana di sport iniziata il 29 agosto scorso, con la Coppa Primavela che per tre giorni ha impegnato 437 nuove leve della vela italiana. Tre i titoli italiani conquistati dalla Sardegna.

Nella divisione ILCA 4, la vittoria dell'ultima prova premia Nicolò Cassitta (YC Olbia). Terzo il suo compagno di circolo Salvatore Falchi (YC Olbia). Va fino in fondo Pierluigi Caproni (Windsurfing Club Cagliari), in testa sin dalla prima regata tra gli Under 13 dei windsurf Techno 293. Come lui Federico Pilloni (Windurfing Club Cagliari), campione italiano Techno 293 Under 19.

Vice campionessa italiana di categoria è Angelina Medde (Windsurfing Club Cagliari). Nell'Under 15, terzo posto nella classifica femminile per Teresa Medde (Windsurfing Club Cagliari).

Negli Optimist è stata l'ultima regata, ad assegnare ad Alessandro Cirinei (Tognazzi Mare Village) il titolo maschile.

Nuova campionessa italiana Lisa Vucetti. Negli Ilca 6 Domenico Lamante (LNI Pescara) conquista il secondo tricolore consecutivo. Neocampionessa Sara Savelli, Torbole. Successo nell' Ilca 4 per Nicolò Cassitta (YC Olbia). Cambio anche al vertice della classifica femminile, dove la spunta Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Mare Village).

Nella Techno 293 under 13 vittoria di Pierluigi Caproni (Windsurfing Club Cagliari). A Marisa Medea Falcioni (SEF Stamura) il titolo femminile. Nella Techno 293 under 15 vittoria di Edoardo Guarnati (FV Malcesine).

Prima femminile è Anna Polettini (Circolo Surf Torbole). Nella Techno 293 under 17 in testa alla classifica resiste il giovane greco Petros Kontarinis ma vince il titolo italiano Francesco Forani (Adriatico Wind Club). Sul podio femminile Carola Colasanto (Tognazzi MV), Giulia Vitali (LNI Civitavecchia) e Gaia Barbera (LNI Civitavecchia).

Nella Techno 293 plus Federico Alan Pilloni (Windsurfing Club Cagliari) conquista il successo pieno. Campionessa italiana è Anita Soncini (LNI Ostia).