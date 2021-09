Calcio a 5 femminile nelle scuole contro differenze genere

(ANSA) - CAGLIARI, 06 SET - Nelle scuole di Cagliari "We can play futsal": il calcio a 5 femminile per combattere le differenze di genere. L'iniziativa dell'associazione Mediterranea è patrocinata dal Comune. Ed è seguita da vicini dalla Commissione Pari Opportunità. "Questa è una iniziativa interessante - ha spiegato la presidente Stefania Loi - ed è in linea con il lavoro portato avanti in questi ultimi mesi.

Ringrazio per la collaborazione Donna Ceteris, l'associazione che si occupa delle donne vittime di violenza".

Si tratta di un progetto tutto al femminile che coinvolgerà tredici classi di diverse scuole della città. Le bambine potranno utilizzare l'orario di educazione fisica per praticare il calcio a 5. Per il momento, il progetto è destinato alle alunne di età compresa tra i 5 e i 14 anni. "Lo sport - ha proseguito la presidente della Commissione Pari Opportunità - serve anche per portare alla luce tante situazioni delicate legate ai disagi spesso vissuti, nel silenzio, tra le mura domestiche".

D'accordo anche anche l'assessora all'Istruzione del Comune di Cagliari, Rita Dedola. "Attraverso lo sport - ha commentato - costruiamo donne più consapevoli, più forti e determinate. La scuola è partner fondamentale quando si tratta di portare avanti idee e progetti". (ANSA).