Premio "Maria Carta" a Congiu, Perrino, Numera ed emigrati

Maria Luisa Congiu, Joe Perrino, il Circolo Acsit di Firenze e la Numera di Sassari sono i vincitori del XIX Premio "Maria Carta". Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato il 5 settembre in occasione della cerimonia allestita come una vera kermesse, con tanto di diretta televisiva, per celebrare adeguatamente il traguardo delle 19 edizioni della manifestazione.

Sede dell'evento sarà Siligo, paese natale dell'artista scomparsa nel 1994. La manifestazione, promossa dalla Fondazione a lei intitolata e presieduta da Leonardo Marras, è inserita nel cartellone degli eventi del progetto Salude&Trigu della Camera di Commercio del Nord Sardegna, nella cui sede l'appuntamento è stato presentato da Leonardo Marras col presidente dell'ente camerale, Stefano Visconti, il sindaco di Siligo, Giovanni Porcheddu, e i parenti della principale testimoniale della musica sarda nel mondo.

"Il Premio è il momento più alto di un intero anno di attività della Fondazione e va a eccellenze artistiche e imprenditoriali della nostra terra", spiega Marras. "Sostenendo manifestazioni come questa all'interno di un progetto come Salud&Trigu proponiamo un approccio di sistema che rinforza l'offerta globale del territorio", aggiunge Visconti. "Per Siligo e i silighesi è una grande opportunità di carattere culturale, sociale, affettivo, della memoria e del futuro delle nostre tradizioni, che rivivono annualmente nel nome di Maria", fa eco il sindaco Porcheddu.

L'evento sarà arricchito dalla presenza e dall'esibizione di numerosi ospiti. Ci saranno Federico Marras Perantoni, Beppe Dettori con Raoul Moretti, il tenore Su Populu Sardu di Oliena, la cantante Elisa Carta con Francesco Piu, il duo Fantafolk con la cantante Valeria Carboni, il balletto dell'associazione Kerkos e i Tazenda. L'intera manifestazione, affidata alla conduzione di Giacomo Serreli e Luca Gentile, si terrà in piazza Maria Carta.