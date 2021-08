Cagliari: Caceres in città, in arrivo Bellanova

Caceres già al Centro sportivo di Asseminello. Manca ancora la firma ma il difensore ex Juve e Fiorentina è uno dei rinforzi a disposizione di Semplici per presidiare la fascia destra: può giocare nei tre di retroguardia o esterno nei cinque di centrocampo.

Cagliari che si sta concentrando proprio sulla corsia destra: è fatta per il 2000 nazionale Under 21 Bellanova in prestito dal Bordeaux. Lo scorso anno ha militato in B con il Pescara. E in under 21 spesso si gioca il posto proprio con il cagliaritano Zappa.

Sfumato Scamacca per il no del Sassuolo, il Cagliari sta cercando un attaccante dopo le partenze di Simeone e Cerri. Se non dovesse riuscire a centrare l'obiettivo continuerebbe ancora con Farias e Ceter. Premier di nuovo su Nandez: a sorpresa in pole position c'è il Watford. Altrimenti l'uruguaiano resterebbe in Sardegna almeno sino all'apertura della finestra di gennaio. A sorpresa potrebbero rimanere anche Oliva e Walukiewicz. Con Semplici a quel punto chiamato a valorizzare i due giocatori e metterli al centro del progetto che ripartirà dopo la sosta con la gara con il Genoa.