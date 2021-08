L'arte a misura di bambino,torna a Nuoro il Patapum Festival

Si rinnova a Nuoro, dal 30 agosto al 3 settembre, la quarta edizione del "Patapum Festival", in cui bambini e ragazzi si approcciano all'arte tra teatro, narrativa, musica e danza. A presentare l'evento nei giardini Nicola Porcu, che ospiteranno gran parte della manifestazione, la direttrice artistica Monica Corimbi di Bocheteatro, compagnia teatrale organizzatrice, l'assessora alle Politiche sociali Fausta Moroni, il direttore della Biblioteca Satta Pasquale Mascia e la responsabile della galleria d'arte MancaSpazio Chiara Manca.

Sono 45 gli appuntamenti per i giovanissimi fino ai 16 anni: laboratori, spettacoli, momenti di gioco, musica, mostre e spazi di approfondimento. Prezioso il contributo di artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, giovani dell'Operatività di strada, del Servizio civile e componenti del Consiglio comunale dei ragazzi. Una delle novità di quest'anno è la prima casetta a Nuoro per il bookcrossing, ossia la possibilità per i visitatori di prendere libri lasciati da altri fruitori del servizio e condividerne di propri.

"Il Patapum Festival - ha spiegato Monica Corimbi - nasce con l'idea che i bambini e i ragazzi che partecipano siano sempre i protagonisti di tutti gli eventi in programma. Le iscrizioni ai laboratori sono tantissime con richieste anche dai paesi vicini, segno che il festival è diventato un punto di riferimento non solo per i piccoli nuoresi". "Ottima la sinergia che si è creata tra amministrazione, Bocheteatro e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione del festival, uno dei tasselli fondamentali per il progetto di Nuoro-Città dei bambini - ha dichiarato l'assessora Moroni - La volontà è quella di far vivere il progetto tutto l'anno, per questo le iniziative proseguiranno anche dopo il 3 settembre all'interno di Villa Melis".