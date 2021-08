Vaccini: Gimbe, il 60,5% dei sardi è immunizzato

E' pari al 60,5% (media Italia 61,9%) la popolazione sarda che ha completato il ciclo vaccinale a cui aggiungere un ulteriore 11,3% (media Italia 8,6%) solo con prima dose. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

Gli over 50 che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino sono il 14,2% (media Italia 12,9%), mentre nella fascia 12-19 anni, coloro che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino rappresentano il 39% (media Italia 46,9%).

Attualmente in Sardegna sono state somministrate 2.083.450 dosi, l'88,3% delle 2.360.303 consegnate dalla struttura commissariale. nella sola giornata di ieri sono state inoculati oltre 10mila vaccini, mentre il dato dei sardi immunizzati supera la soglia dei 970mila (due dosi e monodose).