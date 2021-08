Guasto a condotta, acqua a rischio in 4 Comuni area Cagliari

L'Enas - Ente acque della Sardegna - ha comunicato di aver sospeso la fornitura di acqua grezza al potabilizzatore Abbanoa di Sarroch per eseguire un intervento di riparazione su una propria condotta presente a Macchiareddu. L'impianto alimenta l'acquedotto Sud-occidentale al servizio anche dei centri abitati di Villa San Pietro, Pula e Domus de Maria.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa si sono immediatamente mobilitate per effettuare tutte le manovre in rete necessarie per evitare disservizi nell'erogazione sfruttando le scorte presenti nei serbatoi. L'intero sistema di approvvigionamento dei centri interessati è costantemente monitorato con azioni di regolazione della risorsa idrica distribuita. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nelle zone più alte qualora l'intervento di Enas dovesse protrarsi.

La situazione è destinata a ritornare alla normalità appena l'Enas concluderà l'intervento di riparazione e riavvierà la fornitura di acqua grezza all'impianto di potabilizzazione.