Calcio: Cagliari riprende allenamenti in vista dell'esordio

Pobega in arrivo dal Milan ma l'affare potrebbero essere perfezionato nei prossimi giorni. E Cerri già dato in prestito al Como, in serie B. Sono le ultime trattative del Cagliari a due settimane dalla chiusura del calcio mercato. Il club rossoblu, che sta cercando rinforzi a centrocampo dopo l'infortunio di Rog, il mancato arrivo di Nainggolan e la prossima partenza di Nandez, sta dando un'occhiata anche in Uruguay: nel mirino il classe 1999 Martinez del Nacional Montevideo.

Ma si pensa anche a Mancosu, bandiera del Lecce, in rotta con i salentini. Per il giocatore sarebbe un ritorno a casa: aveva esordito, con gol, in A con la maglia rossoblu nel 2007, lanciato da Nedo Sonetti. Tre i giocatori in uscita. E sono partenze pesanti: Godin, Nandez e Simeone. Per il difensore si riapre la possibilità di un ritorno in Spagna al Betis Siviglia, nonostante gli applausi e i cori dei tifosi rossoblu durante l'ultima partita di Coppa.

La pista iberica però potrebbe essere frenata dall'arrivo a Siviglia di Pezzella, nelle scorse settimane accostato anche al Cagliari. Per Nandez sembra arenata la possibilità di un'intesa con l'Inter, mentre riprende quota l'opzione Premier con il Tottenham. Per Simeone c'è sempre il Marsiglia. In caso di cessione del Cholito il Cagliari però dovrebbe tornare sul mercato: nel mirino Nzola in uscita dallo Spezia. E proprio con la squadra ligure lunedì 23 il Cagliari esordirà in campionato nel posticipo. Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio: Semplici dovrà capire in questi giorni se scegliere una formazione più offensiva con Pereiro alle spalle delle due punte o trequartista con Joao Pedro. Oppure se giocare con un centrocampista in più (Deiola) per liberare, come accaduto contro il Pisa, le incursioni di Marin.