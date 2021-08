Il Teatro dallarmadio vince Palio Poetico musicale di Parma

Con lo spettacolo F.M. e il suo doppio, il Teatro dallarmadio, la compagnia cagliaritana di Fabio Marceddu e Antonello Murgia, si è aggiudicata a Parma la ventesima edizione del Palio Ermo Colle che porta il teatro, la poesia, la musica e la danza in siti d'interesse storico e naturalistico generalmente non deputati ad ospitarli, ripercorrendo le strade che furono già Francigena e Del Sale, confrontandosi su temi e terreni artistici contemporanei.

Con questo riconoscimento, il Teatro dallarmadio ha stabilito un doppio record, essere l'unica compagnia italiana a vincere tre volte il Palio, ed essere l'unica compagnia sarda a raggiungere questo risultato. Un'edizione speciale, questa 2021, aperta soltanto a quelle compagnie che nel corso dei primi diciannove anni avessero già vinto almeno un Premio del pubblico o uno della critica. Avendo il Teatro dallarmadio vinto nel 2013 con Bestie Feroci revolution il Premio del pubblico, e nel 2019 con Alfonsina Panciavuota il Premio della critica, ha avuto accesso alle selezioni che hanno portato dieci finalisti, rappresentanti della meglio produzione italiana, fra cui due Premi Ubu (menzionati dalla stessa giuria critica), a contendersi i premi.

"Anche quando le risate sono piene, ed esplodono fra il pubblico, si avverte la fatica, spesso dolorosa di rimanere fedeli a se stessi. Strabiliante il succedersi delle metamorfosi in scena. Bravissimo Fabio!", così la giuria critica in un passaggio delle motivazioni con cui F.M e il suo doppio è stato votato all'unanimità.