Covid: sindaco Olbia è positivo,"sto bene grazie al vaccino"

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, è positivo al Covid-19. Lo annuncia lui stesso attraverso uno stringato comunicato stampa diffuso nel primo pomeriggio di oggi. "Sono risultato positivo ma sto bene, sicuramente anche grazie al fatto di aver effettuato il vaccino mesi fa", spiega il primo cittadino. "Spero di poter tornare quanto prima alle normali attività, ma adesso è fondamentale applicare rigorosamente il protocollo di sicurezza", aggiunge, cogliendo l'occasione per ribadire quanto sia "importante vaccinarsi per non sviluppare i sintomi gravi della malattia".