Mattarella visita il Comune di Alghero, applausi in piazza

Come aveva promesso nei giorni scorsi al sindaco il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita a Porta Terra, sede istituzionale del Comune di Alghero. Ad accoglierlo ai piedi della sede di rappresentanza il sindaco di Alghero, Mario Conoci, e la prefetta di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro.

Alla visita di cortesia del Capo dello Stato, che da una settimana trascorre le sue vacanze nella Riviera del Corallo, presenziano anche il presidente del consiglio comunale, Raffaele Salvatore, la giunta comunale, il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, e l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois.

Mattarella è stato accolto dall'applauso affettuoso di numerosi algheresi e turisti, che si sono assiepati intorno alla piazza Porta Terra, dalla quale si accede al centro storico di Alghero.

OMAGGIO DELLA GENTE - "Grazie presidente, tutta l'Italia onesta è con te". È il grido con cui la folla ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'uscita da Porta Terra, sede di rappresentanza del Comune di Alghero, dove il capo dello Stato ha incontrato il sindaco di Alghero, Mario Conoci, la prefetta di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro, il presidente del consiglio comunale di Alghero, Raffaele Salvatore, il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, e l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois. Nel corso di un colloquio privato il sindaco ha donato a Mattarella, che da una settimana trascorre le sue vacanze estive nella Riviera del Corallo, una pergamena raffigurante l'atto con cui nel 1355 il re di Aragona conferì ad Alghero il suo stemma, con le bande gialle e rosse, un ramo di corallo e le onde del mare.

Il presidente ha ricambiato lasciando sul libro degli ospiti della città un messaggio di grande gratitudine."Con un pensiero di omaggio alla città di Alghero e con riconoscenza per la cortese accoglienza", ha scritto Mattarella, che all'uscita ha ricambiato l'affetto della folla prima di ripartire per Porto Conte verso la villa dell'Aeronautica militare che lo ospita. Stasera il capo dello Stato potrebbe visitare con i suoi familiari l'oasi naturalistica delle Prigionette e la sede istituzionale del Parco naturale regionale di Porto Conte, a Casa Gioiosa, mentre domani Mattarella potrebbe recarsi nuovamente ad Alghero per partecipare alla Messa.