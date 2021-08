Giallo Nainggolan, atteso in Belgio per accordo con l'Anversa

E' giallo sul futuro in rossoblu di Nainggolan. Sembrava a un passo dall'accordo con il Cagliari e invece oggi potrebbe firmare con l'Anversa, in Belgio. La stampa locale belga è sicura: il giocatore dovrebbe arrivare in giornata all'aeroporto di Deurne con un volo privato e poi limare gli ultimi dettagli con il club. Ci sarebbe un accordo di massima su un biennale.

I tifosi rossoblu però sperano che il Ninja ci ripensi. Nei giorni scorsi la sigla dell'accordo col Cagliari sembrava soltanto una formalità: il giocatore si era svincolato dall'Inter e a quel punto era libero di trattare da solo il suo trasferimento ad altri club. Le offerte ricevute sarebbero state tante, dall'Italia e dall'estero. E in particolare negli ultimi giorni si è fatto avanti l'Anversa. Per Nainggolan sarebbe un ritorno in patria dopo sedici anni di serie A. E il Ninja avrebbe pure la possibilità di giocare i preliminari di Europa League. Nainggolan è legato alla Sardegna e a Cagliari e una nuova avventura in maglia rossoblu pareva la logica conclusione del lungo tira e molla di queste settimane. L'accordo con il club però non è stato trovato: una questione di soldi e di durata del contratto. Ora l'offerta dell'Anversa che sta tentando Nainggolan: in giornata potrebbe decidersi il destino del centrocampista ex Inter e Roma.