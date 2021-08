Calcio: Nainggolan già ad Anversa, addio al Cagliari

Ormai manca solo l'annuncio ufficiale. Ma Radja Nainggolan ha scelto Anversa per il suo futuro calcistico. Con grande delusione dei tifosi cagliaritani che speravano di poterlo incitare e applaudire già dalla prossima partita di Coppa Italia con il Pisa in programma sabato 14. Il giocatore ha già rilasciato le prime dichiarazioni alla stampa locale spiegando i motivi della sua scelta. Il Ninja ha detto di essere stato convinto e colpito dalla determinazione del presidente del club belga. E di trovare molto interessante il progetto dell'Anversa. Una brutta botta per l'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici, che ora aspetta rinforzi dal mercato soprattutto per il centrocampo.