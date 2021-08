Mattarella atteso domani ad Alghero per una vacanza

(ANSA) - ALGHERO, 06 AGO - La durata esatta del soggiorno è ancora top secret, come anche le eventuali escursioni, ma è tutto pronto ad Alghero per accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è atteso domani pomeriggio all'aeroporto militare di Fertilia. Per il Capo dello Stato una vacanza lontana dagli impegni politici di queste ultime settimane con un unico appuntamento in agenda già fissato per il 22 agosto a Pesaro per l'inaugurazione della 42/a edizione del Rossini Opera Festival.

In attesa di ulteriori dettagli, che potrebbero esserci dopo una riunione in prefettura a Sassari questo pomeriggio, per definire l'apparato di sicurezza e gli spostamenti, l'unica cosa certa è che Mattarella sarà ospite dell'Aeronautica militare nella foresteria sita all'interno del Parco di Porto Conte. Un "buen retiro" lontano da occhi indiscreti ma a pochi passi dalla conosciuta Grotta di Nettuno che il Presidente potrebbe decidere di visitare nei prossimi giorni. Non è esclusa neppure una breve passeggiata alla vicina Alghero, dove domenica potrebbe partecipare alla Messa. (ANSA).