Vaccini: Gimbe, 54,5% dei sardi ha ricevuto due dosi

Sale al 54,5% la percentuale di popolazione sarda che ha completato il ciclo vaccinale a a cui aggiungere un ulteriore 10,3% solo con prima dose. Si tratta di un +4% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. Cresce, anche se di poco, anche il numero degli over 60 che si stanno vacinando, tanto che coloro che non hanno ricevuto nemmeno una dose passano dal 14% al 13,2%. Lo si evince dal consueto report settimanale della Fondazione Gimbe, che evidenzia come tra i 12 e i 19 anni c'è ancora un 65,4% che non ha ancora ricevuto il primo vaccino.

Nel dettaglio la popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 87,4% (media Italia 92,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,7% (media Italia 2,5%) solo con prima dose, mentre i 70-79enni che hanno completato il ciclo vaccinale è pari a 83,8% (+4,8% con una sola dose). Tra i 60 e i 69 anni il ciclo vaccinale è stato completato dal 74,4% della popolazione (media Italia 78,6%) a cui aggiungere un ulteriore 8,8% (media Italia 6,2%) solo con prima dose.

Secondo il monitoraggio del Governo, nelle ultime 24 ore nell'Isola sono state somministrate oltre 16mila e 200 dosi che portano il numero delle inoculazioni complessive da inizio campagna a 1.889.151, il 93,4% dei 2.022.100 di dosi consegnate dalla struttura commissariale. Intanto nella giornata di oggi si raggiungerà l'immunità di gregge con il 60% delle persone vaccinate con entrambe le dosi: bastano infatti circa 2700 somministrazioni per raggiungere questo obiettivo.