Rogo Oristanese: pino brucia dall'interno e viene tagliato

Continuava a bruciare dall'interno, nonostante gran parte del rogo che ha devastato il Montiferru, nell'Oristanese, sia stato praticamente spento già da alcuni giorni. I vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri, uno dei centri maggiormente colpiti dall'incendio, da giorni sono impegnati nelle operazioni di bonifica delle area interessate dal rogo.

Oggi sono dovuti intervenire in località Piu Memmere per tagliare un gigantesco pino marittimo, già parzialmente danneggiato dalle fiamme. Quello che rimaneva del tronco della pianta, infatti, continuava a bruciare dall'interno. Una lenta combustione, come avviene per moltissimi altri alberi devastati dal rogo, che rischia di innescare altri focolai. La pianta è stata tagliata e l'area messa in sicurezza.