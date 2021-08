Covid: Gimbe, sale ancora curva epidemiologica in Sardegna

Ancora numeri in peggioramento in Sardegna per quanto riguarda la situazione epidemiologica del Covid. E' quanto rileva la Fondazione Gimbe. Nella settimana tra il 28 luglio e il 3 agosto si registrano 335 casi di persone attualmente positivi per 100.000 abitanti (231 la settimana precedente) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi del 14,6%, mentre nella rilevazione precedente si era arrivati quasi ad un +80%.

A livello territoriale ora sono quattro le province sarde a destare maggiore preoccupazione per l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti: la soglia critica dei 50 casi è stata infatti superata anche da Sassari (51), mentre restano abbondantemente sopra la città metropolitana di Cagliari (303) e il Sud Sardegna (132). Più o meno stabile Oristano con 57 casi per 100mila abitanti.

Sotto soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid-19; in area medica (5%), mentre viene confermato il raggiungimento del limite del 10% nelle terapie intensive, che mette a rischio la permanenza di fascia bianca.