Covid: boom di contagi in Sardegna (522) e 4 morti

Nuovo aumento di contagi in Sardegna: nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale si registrano 522 casi di positività al Covid, sulla base di 3523 persone testate, per un tasso di positività che sale al 14,8%.

Si registrano anche quattro decessi: un uomo di 73 anni e due donne di 80 e 74 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 88 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19, lo stesso numero registrato ieri, quelli ricoverati in area medica restano 87.

Sono 6000 sono i casi di isolamento domiciliare (+426 rispetto a ieri).