A Pula postazioni attrezzate in spiaggia per i disabili

(ANSA) - PULA, 05 AGO - A Pula il mare per tutti: quattro postazioni riservate alle persone diversamente abili (e ai loro familiari) nelle spiagge di Pinus, Nora, Is Figus e Campu matta.

Piccole aree studiate per avere tutti i servizi a disposizione: solarium, sedia "job" con le ruotone gialle che consente il trasporto anche sulla sabbia, lettini e passerella. Tutte sono sistemate in posizione strategica: vicino al parcheggio delle auto, accanto alla torretta del bagnino e con servizi igienici e punto ristoro a pochi metri.

Il progetto si chiama PulAccessibile ed è interamente finanziato dal Comune. Ma che si avvale anche della collaborazione di alcuni operatori del litorale e del personale che opera nelle torrette di salvataggio, fondamentale anche per la custodia delle attrezzature.

"Siamo molto soddisfatti di questo nuovo servizio di cui si dota il comune di Pula - spiega la sindaca Carla Medau - La nostra costa diventa più accessibile. L'amministrazione ancora una volta risponde alle esigenze dei cittadini organizzando servizi assolutamente essenziali grazie anche alla partecipazione solidale degli imprenditori locali". (ANSA).