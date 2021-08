Collezione esclusiva di Dolce&Gabbana al Cala di Volpe

L'Hotel Cala di Volpe, albergo iconico in Costa Smeralda gestito da Marriott International e di proprietà di Smeralda Holding, annuncia oggi la collaborazione con Dolce&Gabbana, azienda leader nel settore della moda internazionale. Un legame che quest'anno diventa un vero e proprio progetto: la Exclusive Collection Cala di Volpe firmata dal brand è un omaggio alla natura e al paesaggio di questa baia. Caftani, t-shirt, cappellini e foulard per lei e per lui, venduti esclusivamente nel pop-up store del Cala di Volpe, sono caratterizzati da stampe che presentano un inedito collage di cartoline dai colori vividi e solari, dove i fondali marini dall'azzurro intenso, i piccoli scorci delle città costiere e la sabbia dorata regalano un viaggio immaginario in un luogo da sogno.

Oltre ad essersi affermato negli anni come una destinazione di primaria importanza per il turismo di lusso nel cuore della Costa Smeralda, il Cala di Volpe è diventato parte integrante del tessuto sociale e del paesaggio già splendido di quel tratto di costa. La Exclusive Collection Cala di Volpe di Dolce&Gabbana punta a celebrare l'hotel come l'autorità del Luxury Lifestyle nel Mediterraneo, un capolavoro in continua evoluzione che proprio quest'estate ha svelato i risultati della terza fase dei lavori del suo imponente restyling.