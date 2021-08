Sold out al Billionare di Porto Cervo con formula Experience

Luci e casse spente in pista a causa delle norme anti Covid, ma il Billionaire di Porto Cervo non perde il suo smalto: riaperto da appena dieci giorni, il più celebre club estivo della Costa Smeralda registra un costante "tutto esaurito". A rilanciare il successo del locale di Flavio Briatore è la nuova formula "The Billionaire Experience", concept sensoriale che abbina le raffinatezze culinarie del ristorante a uno spettacolo unico che accompagna le cene glamour degli ospiti.

Obbligato dalla pandemia a silenziare la discoteca dei vip, Briatore ha chiamato al Billionaire il direttore artistico Monserrat Moré, che forte delle sue esperienze con Cirque du Soleil, Lìo e Pacha ha reinventato l'intrattenimento: ha riunito a Porto Cervo i migliori ballerini, cantanti e acrobati da tutto il mondo e ha trasformato la terrazza panoramica nel loro palcoscenico. Il risultato è stato il consolidato sold out per dieci sere di fila. Il locale resterà aperto fino al 28 agosto.