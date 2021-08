Rogo Oristanese: Regione sblocca primi 20mln per i danni

(ANSA) - CAGLIARI, 02 AGO - Venti milioni di euro per i danni provocati dagli incendi dei giorni scorsi nell'Oristanese. A stanziarli sarà la Regione Sardegna attraverso una legge omnibus che si punta a far approdare in Consiglio regionale al più presto con la procedura d'urgenza, così da arrivare a un via libera prima di Ferragosto. E' quanto emerge da un vertice di maggioranza durato tre ore e concluso in tarda serata, presenti il governatore Christian Solinas, l'assessore al Bilancio e i capigruppo del centrodestra.

La norma sarà inserita in una legge omnibus di 28 articoli contenente anche disposizioni per ristorare le categorie di lavoratori colpiti dalla pandemia ma che ancora non hanno avuto nulla, il sistema sanitario regionale messo a dura prova dall'emergenza, così come il sistema aeroportuale e portuale a causa delle perdite subite in termini di minori arrivi per tutto il periodo del lockdown.

C'è solo un'incognita: la probabile presenza nella omnibus di norme non finanziarie, quindi tecniche e riguardanti altri temi, che potrebbero indurre le opposizioni a chiedere più tempo per l'esame del testo. In questo modo difficilmente la legge sarebbe approvata prima delle vacanze. Domani una conferenza dei capigruppo plenaria chiarirà questi dubbi. (ANSA).