Rissa per sconfinamento di pascolo finisce nel sangue

Nella tarda serata di venerdì, a Martis, una lite tra quattro allevatori è finita con tre feriti, di cui uno grave. A fronteggiarsi, per questioni legate allo sconfinamento di pascolo di alcune pecore, sono stati da un lato zio e nipote, rispettivamente di 72 e 44 anni, e dall'altro padre e figlio di 62 e 30 anni. Nella colluttazione, il 44 enne Alessandro Saba, è rimasto ferito all'addome da un oggetto appuntito e ora, dopo un intervento chirurgico, si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata, a Sassari. Le sue condizioni sono gravi ma la sua vita non sarebbe in pericolo.

Feriti anche i contendenti padre e figlio, che hanno riportato fratture e contusioni. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Comando provinciale di Sassari, che oggi hanno inviato alla Procura della Repubblica di Sassari le dichiarazioni rilasciate dalle persone che hanno partecipato al regolamento di conti, anche se manca ancora quella del ricoverato in terapia intensiva. Nessuno dei quattro è stato ancora denunciato, ma sono attesi sviluppi dell'inchiesta nelle prossime ore.