Covid: 178 nuovi casi in Sardegna, tasso di positività 11,9%

Sono 178 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.494 persone testate, per un tasso di positività che sale all'11,9%. Si registrano anche due morti: un uomo di 54 anni, un marittimo sbarcato da una nave, e un anziano di 84 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (+ 2 rispetto a ieri), mentre in area medica sono 77 (+3). Le persone in isolamento domiciliare attualmente sono 5.195 (+75).