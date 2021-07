La grande musica anima il Parco dei Suoni di Riola Sardo

(ANSA) - RIOLA SARDO, 30 LUG - Nell'Oristanese è ancora stagione di grande musica. Colapesce e Dimartino, il 31 luglio, Diodato il 14 agosto, Max Gazzè il 21, Matthew Lee il 18 settembre sono i protagonisti al Parco dei Suoni e delle Arti del Mediterraneo di Riola Sardo. Tutto nel rispetto delle norme anti-Covid. Si rinnova la collaborazione tra le associazioni musicali isolane, tra cui Sardegna Concerti, Rete Sinis, Cedac Circuito Multidisciplinare Spettacolo, MIS (Madeislandsound), S'Ard. Dopo i sold-out di Iosonouncane e Frah Quintale, c'è attesa per il duo hot dell'estate: Colapesce e Dimartino, al secolo Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, i due cantautori siciliani diventati il simbolo dell'ultima edizione sanremese con la loro "Musica Leggerissima". Per i residenti, biglietto a 10 euro.

Ferragosto nel segno della raffinata musica d' autore con Diodato, per poi proseguire con Max Gazzè che dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, porta per la prima volta dal vivo il suo ultimo disco "La Matematica dei Rami". Chiusura il 18 settembre con la grande festa blues di Matthew Lee, pianoman italiano.

Dal 29 agosto al 18 settembre sono in programma appuntamenti culturali, letterari, musicali, enogastronomici, teatro-circo e teatro-ragazzi con Ambra Pintore, Stefania Secci Rosa, Manovella Circus, Cuban Jazz Quartet, Paolo Carrus Band, Orchestra Sardica, Francesca Corrias, Jazz Revolvers, Chicago Transit Authority. Punta di diamante dell'offerta turistica del i Sinis, il Parco dei Suoni, anfiteatro naturale ricavato dalle antiche cave di arenaria a pochi minuti da Cabras e dalle spettacolari sculture dei Giganti di Mont'e Prama, tutti i fine settimana di settembre ospita incontri legati al tema della storia e della archeologia diretti da Ivo Zoncu, ex sindaco di Riola Sardo.

