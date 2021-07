Ex Keller: da territorio appello per ricollocazione operai

(ANSA) - SAN GAVINO MONREALE, 30 LUG - Un appello alla politica regionale per perseguire la strada delle della rioccupazione, "per ridare, finalmente, dignità a tante persone che hanno perso il posto di lavoro nello stabilimento ex Keller di Villacidro". E' quanto emerso durante l'incontro a San Gavino tra Sial Cobas Sardegna e una rappresentanza dei sindaci dei Comuni del territorio, già firmatari della prima lettera sottoscritta nell'Aula Consigliare del Comune di Villacidro, a sostegno della ricollocazione dei lavoratori nelle Amministrazioni locali (anche per tramite i cantieri verdi) o nell'Ats, Forestas o altri enti.

I primi cittadini si sono impegnati a contattare l'assessora al Lavoro Alessandra Zedda per richiedere un incontro che consenta di avviare una cabina di regia regionale col coinvolgimento di tutti i territori interessati in cui sono presenti degli ex lavoratori.

"Come coordinamento Sial Cobas Sardegna riteniamo che l'incontro sia stato molto proficuo e intellettualmente costruttivo e abbiamo apprezzato, con i compagni del coordinamento Keller, la disponibilità a sostenere la nostra proposta che è apparsa da subito sensata e condivisibile - spiega il coordinatore regionale Gian Luigi Marchionni - Adesso la palla dovrà necessariamente passare alla Regione e sarà nostra cura, come sindacato, vigilare perché alle parole seguano i fatti e ormai chi ci conosce sa che la nostra linea e coerente con le posizioni che assumiamo. L'auspicio è che prima delle ferie, l'assessora convochi tutti i sindaci per avviare una prima fase del confronto e, conoscendone la risolutezza, ci auspichiamo che faccia sua questa battaglia morale e di grande principio istituzionale". (ANSA).