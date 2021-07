Scontro tra due auto a Fiume Santo, morto un 40enne

Scontro mortale nella notte vicino a Fiume Santo, sulla strada provinciale 57 che collega Porto Torres con Stintino. Un uomo di 40 anni, Antonio Dessanti, di Sassari ha perso la vita alla guida della sua auto dopo essere scontrato frontalmente con un'auto su cui viaggiava una coppia con la figlioletta di 6 anni, che sono rimasti feriti in maniera non grave. Sul posto sono accorsi un'equipe del 118, i Vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Porto Torres e la Polizia stradale di Sassari. Dessanti, trasportato al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.