"Gli invincibili", a San Sperate ritorna festival Cuncambias

(ANSA) - CAGLIARI, 28 LUG - Prende il via stasera a San Sperate "Gli invincibili", 18/a edizione di Cuncambias Festival di Cultura popolare organizzato da Antas Teatro.

Ogni sera dalle 19.30 a mezzanotte fino a domenica nel rione storico di San Giovanni ci sarà spazio per teatro per grandi e piccoli, libri, visite guidate, incontri, musica e spettacoli.

Mercoledì alle 19.30 il Teatro del Sottosuolo accoglierà i più piccoli con "Retornable", sorprendente performance attorno alla magia di un boomerang di e con Gaspar Uriel Perissinotti. Di seguito, alle 20.30, musica con la cantante sassarese Vanessa Bissiri e il chitarrista catalano Mario Maeso. A seguire "s'arroliu", chiacchierata inaugurale di Cuncambias sul tema "Gli invincibili", con Gilberto Collu, Ninni Schirru, Giulio Casti, Elemento 38, Ida Pillitu, Giulio Landis, Valentina Casalena, Germano Mascia, Elena Ledda, Francesco Medda, Elio Arthemalle, Paola Atzeni, omaggi a Mario Fulghesu, Andrea Parodi e Joyce Lussu, presenta Giacomo Casti.

Giovedì 29 luglio ancora teatro per ragazzi alle 19.30 con la compagnia sassarese La Botte e il Cilidro; si parlerà poi della narrazione della storia sarda tra falsi miti, luoghi comuni e verità contese con l'archeologo Alfonso Stiglitz e gli storici Valeria Deplano e Omar Onnis, a seguire "Pesticidio", ultima produzione di Cada Die Teatro con Pierpaolo Piludu.

Fino a domenica ancora spettacoli per ragazzi con le Compagnie del Cocomero, Teatro Atlante e CircoLabile, libri con Nicola Muscas e Graziella Monni, teatro con l'attore napoletano Valerio Apice e il suo fortunato "Pulcinellesco", musica con Chiara Effe & Matteo Leone, Mauro Palmas & Francesco Medda, Elena Ledda.

L'ultimo giorno si chiude con il Premio letterario Anselmo Spiga.

Non mancheranno i momenti di convivialità e buon cibo: sarà aperto tutte le sere il punto ristoro animato dalle volontarie e volontari del paese. (ANSA).