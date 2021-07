Tennis: bene i sardi ai campionati italiani a Cagliari

Sardi avanti nella prima giornata dei Campionati italiani maschili di Seconda categoria in corso al Tennis club di Cagliari. Parte bene il padrone di casa Paolo Emilio Cossu. Contro il novarese Francesco Erbetta sembra tutto facile: 6-0 al primo set. Poi Cossu deve soffrire il ritorno del piemontese nella seconda frazione: 4-6. Alla fine il cagliaritano ritrova il suo tennis e la spunta al termine di un tiratissimo super tie break 10-8.

Sfida Cagliari-Verona anche tra Mattia Secci e Andrea Prando.

Vittoria del sardo nel primo set 6-0 e seconda frazione interrotta per ritiro del veneto sul 2 a 0 per Secci: partita durata appena 34 minuti. Negli altri incontri vittoria abbastanza agevole di Francesco Testori (Villafranca Verona) sul siciliano Giorgio Parisi: 6-2, 6-2. Sicilia sugli scudi: il palermitano Enrico Trimarchi si è imposto sul romano Fabio Mulatti 6-0, 6-4. Match del giorno quello tra Vasco Trocca e Matteo Giordano. Trotta vince il primo set, ma al tie break Giordano costringe il giocatore di Prato al super tiebreak.

Nella sfida decisiva Giordano arriva a un passo dalla vittoria, ma Trotta trionfa 11 a 9.

Big in campo da lunedì per la settimana decisiva per l'assegnazione dello scudetto tricolore conquistato sempre a Cagliari un anno fa da Raul Brancaccio. I favoriti della vigilia, almeno per quello che raccontano le classifiche, sono il romano Pietro Rondoni, 664 Atp e il padrone di casa (gioca con il Tennis club Cagliari) Emiliano Maggioli, vent'anni, 696 Atp. Ma attenzione anche agli altri 2.2 in gara. Tra loro Marco Mosciatti del Tennis club Alghero, il napoletano Pasquale De Giorgio, il ligure Alessandro Ceppellini. Il montepremi è di 13mila euro. In campo per giocarsi il trofeo finale anche il sardo Marco Dessì, vent'anni, cresciuto al Margine rosso di Quartu, ora a Viterbo. Ci sono anche l'umbro Gianluca Acquaroli, i laziali Niccolò Catini e Daniele Spinnato e il palermitano Antonio Campo. Agguerrita anche la pattuglia dei sardi, oltre i giocatori in campo oggi (Secci, Caddeo, Calcagno e Cossu Floris) ci sono Luigi Corrias (origini isolane), Roberto Binaghi, Alberto Sanna, Federico Visioli, Gino Asara, Niccolò Dessì, Domenico Maria Cocco, Alessio Di Martino.