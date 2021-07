Sbarcano in aeroporto Olbia con 30mila euro in contanti

(ANSA) - OLBIA, 22 LUG - Sono sbarcati all'aeroporto di Olbia con i contanti nascosti nel bagaglio, per un totale di circa 30mila euro. Due passeggeri, uno russo e uno inglese, sono stati fermati dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dai militari della Guardia di finanza che hanno verificato il possesso del denaro non dichiarato.

Il turista inglese aveva con sé 12 mila euro in banconote (il limite consentito non dichiarabile è 10mila), mentre il russo ne aveva 17mila.

Entrambi i trasgressori hanno pagato immediatamente la sanzione prevista dalla legge evitando così guai peggiori. (ANSA).