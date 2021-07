Prestigioso riconoscimento per il Girotonno di Carloforte

Il Girotonno di Carloforte è "Evento sostenibile Iso 20121". La rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione dell'antica cultura di tonni e tonnare dell'isola di San Pietro può ora fregiarsi di questa certificazione internazionale. Un prestigioso riconoscimento per l'appuntamento annuale nella cittadina del sud ovest della Sardegna dove si parla tabarchino, meta di un turismo di qualità e dove si sfidano chef da ogni parte del mondo per proporre piatti a base di tonno.

Dalla politica plastic free alla formazione di ristoratori sull'importanza di valorizzare i prodotti locali e certificati e la lotta allo spreco alimentare. Ancora, no ai gadget usa e getta, messaggi sulla sostenibilità in lingua tabarchina, rispetto delle norme anticovid, raccolta differenziata. Queste e tante altre le buone pratiche messe in campo dall'amministrazione comunale guidata da Salvatore Puggioni "per diffondere e implementare comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale - sottolinea Aureliana Curcio, assessora comunale al Turismo - la conquista del bollino è frutto di un percorso nel segno della sostenibilità partito nel 2019 e condiviso da tutti gli attori del turismo e della cultura".

La manifestazione quest'anno in programma dal 12 al 31 luglio nell'edizione "Girotonno Speciale 2021" per via delle limitazioni imposte dalla pandemia, è ufficialmente sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. "La certificazione ampiamente meritata, è stata possibile grazie al coinvolgimento di tutte le parti interessate per la valorizzazione del territorio senza perdere di vista la sostenibilità ambientale, sociale ed economica - sottolinea il sindaco Salvatore Puggioni - è frutto del lavoro che l'amministrazione ha voluto intraprendere adottando le politiche di sostenibilità grazie al supporto e al contributo del Flag Sardegna Sud Occidentale".