Il teatro tra parchi e spiagge per Festival "Il Colore Rosa"

Debutta in anteprima nazionale "Io, Pinocchio" di Marco Nateri. Il palco del MuA - Museo Civico e Archivio di Sinnai ospita lo spettacolo, in forma di primo studio, il 25 luglio alle 21.30. Uno sguardo particolare sull'infanzia con la storia di un bambino che nella sua stanza immagina i personaggi del libro di Collodi, in un intreccio fra teatro, danza e musica con la voce narrante di Cesare Saliu, le coreografie di Sara Pischedda e la partecipazione del giovanissimo Riccardo Zoccheddu.

È uno degli eventi della XVI edizione del Festival "Il Colore Rosa". Otto i titoli in cartellone dal 24 al 31 luglio tra teatro e danza, musica e poesia al MuA e da quest'anno in altri palcoscenici tra teatri, boschi, spiagge, giardini. Da qui la nuova denominazione "Il Colore Rosa... nel verde e nel blu".

Organizza L'Effimero Meraviglioso, direzione artistica di Maria Assunta Calvisi. "Sulla mia carne morbida" è il recital dell'attrice e cantante Gisella Vacca, autrice dell'omonima raccolta di poesie, che il 24 alle 21.30 a Casa Giascia dà il la al festival. Si ispira a "Un anno sull'Altipiano" di Emilio Lussu "Bachisio Spanu. L'epopea di un contadino sardo alla guerra" del Bocheteatro con Giovanni Carroni per la regia di Marco Parodi, il 26 al Parco delle Rimembranze.

Nella Pineta di Sinnai il 27 va in scena "Just Forever", divertente commedia musicale del Teatro Tragodia, scritta e diretta da Virginia Garau. "Time to Live" il 29 nello Stabilimento Vanity Beach di Solanas con la cantante Tiziana Capasso e l'ensemble formato da Andrea e Alessandro Angiolini, Paolo Cocco e Luigi Sanna. Maria Assunta Calvisi firma la regia di "Volevo vedere il cielo" di Massimo Carlotto, una storia in nero con Miana Merisi e la partecipazione di Michela Cidu (30 luglio alle 21,30). Stesso orario, il 31, è la volta di "Cristòtem" di Elvira Scorza, sua anche la regia: una moderna "antitragedia" contro il mito della morte eroica con Noemi Grasso e Alessandro Pizzuto, in prima regionale - produzione L'Effimero Meraviglioso - Golden Show e Tinaos.